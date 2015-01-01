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Деловые люди

Олег Дерипаска
Дерипаска Олег
бизнесмен, президент «Русский алюминий»
Евгений Чичваркин
Чичваркин Евгений
председатель совета директоров компании «Евросеть»
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Интересный факт

Компания Walt Disney производит более, чем 120000 килограммов мусора ежедневно.

Бизнес

06:05:2015 13:17
Какой правовой статус фирмы Англии предпочтителен
Купить участок по Симферопольскому шоссе -...
Скоростная доставка из Китая грузов
Впервые российский средний бизнес вышел на...
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События

21:12:2013 17:27
Газовый вопрос в процессе переговоров Украины и...
Ряды сотрудников компании HP сократись
Украдены пароли от аккаунтов ведущих...
Подписание соглашения об объединении Украины...
Все события

ИТ

12:12:2013 20:35
Лаборатория Касперского предполагает, что Интернет...
Компания Google запускает производство...
Microsoft выбирает нового гендиректора
Виртуальные деньги дорожают с каждым днем…
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Экономика

28:03:2015 15:28
Калькулятор пенсии в 2015 году
Кредит, выданный Россией Украине, частично...
Мусорные деньги хотят разделить
Подмосковье притягивает инвестиции
Все новости Экономики

Новые публикации

17:04:2016 13:31
Что такое прямые инвестиции и каковы бывают их виды

Прямые инвестиции характеризуются мгновенными вложениями денежных средств для дальнейшего ведения предпринимательской...
26:12:2015 12:22
Выставка бизнес-идей

Выставка бизнес-идей
17:11:2015 15:40
Элитная недвижимость в Италии. Плюсы покупки

В списке самых популярных стран с точки зрения покупки жилья лидируют Греция, Испания и Италия.
10:09:2015 14:29
Адвокатские услуги одинцово

Увы, но найти идеальное общество, в котором все подчинено букве закона, нельзя!
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