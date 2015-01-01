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Деловые люди

Вагит Алекперов
Алекперов Вагит
миллиардер, один из самых богатых людей в мире, глава крупнейшей Российской нефтяной компании
Сергей Гутцайт
Гутцайт Сергей
предприниматель, ресторатор
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Интересный факт

Создателю символа Nike заплатили всего 35 долларов за дизайн.

Бизнес

06:05:2015 13:17
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Впервые российский средний бизнес вышел на...
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События

21:12:2013 17:27
Газовый вопрос в процессе переговоров Украины и...
Ряды сотрудников компании HP сократись
Украдены пароли от аккаунтов ведущих...
Подписание соглашения об объединении Украины...
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ИТ

12:12:2013 20:35
Лаборатория Касперского предполагает, что Интернет...
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Экономика

28:03:2015 15:28
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Кредит, выданный Россией Украине, частично...
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Подмосковье притягивает инвестиции
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17:04:2016 13:31
Что такое прямые инвестиции и каковы бывают их виды

Прямые инвестиции характеризуются мгновенными вложениями денежных средств для дальнейшего ведения предпринимательской...
26:12:2015 12:22
Выставка бизнес-идей

Выставка бизнес-идей
17:11:2015 15:40
Элитная недвижимость в Италии. Плюсы покупки

В списке самых популярных стран с точки зрения покупки жилья лидируют Греция, Испания и Италия.
10:09:2015 14:29
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Увы, но найти идеальное общество, в котором все подчинено букве закона, нельзя!
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