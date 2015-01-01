Три самых дорогостоящих бренда на Земле это: Coca-Cola, IBM и Microsoft – состоянием на 2009 год. Google занимает седьмую строчку, при том, что компания не попадала даже в сотню, вплоть, до 2005 года.
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17:04:2016 13:31
Прямые инвестиции характеризуются мгновенными вложениями денежных средств для дальнейшего ведения предпринимательской...
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26:12:2015 12:22
Выставка бизнес-идей
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17:11:2015 15:40
В списке самых популярных стран с точки зрения покупки жилья лидируют Греция, Испания и Италия.
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10:09:2015 14:29
Увы, но найти идеальное общество, в котором все подчинено букве закона, нельзя!
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Ростелеком является крупнейшей в России телекоммуникационной группой, занимающей лидирующие позиции на рынке платного...
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ОАО «РусГидро» является одним из крупнейших энергетических холдингов в России и лидером в добыче энергии из...
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ОАО «Новатэк» - это крупный российский независимый производитель природного газа. После ОАО «Газпром», Новатэк является...
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Авиакомпания «РусЛайн» - это российская компания, которая осуществляет регулярные чартерные перевозки, а также перевозки...